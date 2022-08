La gymnaste stéphanoise Lorette Charpy annonce être de nouveau victime des ligaments croisés

"Le sort s'acharne" écrit la jeune femme de 21 ans sur le réseau social Instagram. Ce lundi 29 août Lorette Charpy annonce subir de nouveau une rupture des ligaments croisées. "Je me sens vide, sans émotion" confie la gymnaste tout juste médaillée européenne il y a une quinzaine de jours.

Le 15 août dernier, la gymnaste originaire d'Annonay dans la Drôme, et qui évolue au pôle France de Saint-Étienne avait en effet décroché la médaille de bronze aux barres asymétriques en championnat d'Europe à Munich. Cependant, à la fin de sa prestation elle s'était écroulée à la réception, blessée au genou. Le verdict est donc tombé, pour la deuxième fois en deux ans, Lorette Charpy est victime d'une rupture des ligaments croisés.

L'an dernier à l'entraînement elle avait eu une rupture complète du ligament croisé antérieur. La jeune femme avait dû être opérée et avait dû annuler sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle était revenue à la compétition cette année, en avril, en remportant la médaille d'or aux barres et la médaille d'argent à la poutre en Coupe du monde à Bakou. Mais, fin juin elle s'était de nouveau blessée et avait dû prendre du repos et renoncer aux championnats de France début juillet.

Dès ce lundi soir, la championne stéphanoise a reçu une pluie de messages de soutiens et d'encouragements venus du monde entier.