La Haut-Savoyarde Loana Lecomte remporte la Coupe du monde de VTT cross-country

Championne du monde chez les espoirs, elle s'adjuge maintenant la Coupe du Monde chez les plus grands. À seulement 22 ans, la vététiste haut-savoyarde Loana Lecomte remporte la prestigieuse compétition après sa quatrième place signée ce dimanche à Lenzerheide en Suisse. Suffisant pour garder de l'avance sur ses concurrentes avant la dernière étape prévue mi-septembre aux Etats-Unis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Loana Lecomte devient donc la première Française à remporter la Coupe du Monde de VTT cross-country après Julie Bresset dix ans plus tôt. L'autre française et favorite de l'épreuve, Pauline Ferrand-Prévot, s'est blessée avant l'étape de ce dimanche.

Une revanche sur les JO

Loana Lecomte retrouve le sourire et la plus haute marche du podium un mois après sa déconvenue aux Jeux Olympiques. La Haut-Savoyarde, pourtant parmi les favorites de la course de VTT cross-country, avait terminé à la sixième place de l'épreuve. Quelques semaines plus tôt, la Haut-Savoyarde avait également dû déclarer forfait pour les Mondiaux prévus en Italie.