La Honda n°1 remporte les 24 Heures Motos 2023

La Honda N.1 du F.C.C. TSR Honda France en majesté pour cette 46e édition des 24h Motos au Mans, remportée ce dimanche 16 avril, après avoir menée la danse pendant une large partie de la course du circuit Bugatti. L'écurie nippone confirme son statut de championne du monde avec un sans faute, aucun pépin technique, ni de chute pour les trois pilotes, l'Australien Josh Hook et les Français Mike di Meglio et Alan Techer.

Honda seule en tête, bataille pour la deuxième et troisième place

Le constructeur japonais décroche ainsi sa 14e victoire au Mans, et revient à la hauteur de Suzuki et Kawasaki. L'équipe du F.C.C. TSR remporte son troisième titre dans la Sarthe, après 2018 et 2020. La Yamaha N°7 du Yart arrive en deuxième position, avec 825 tours, suivie de la BMW N°37 du BMW Motorrad Endurance team, et ses 822 tours.

La Honda N°1 n'aura jamais tremblée en position de tête. C'est aux alentours de 21h30, samedi, qu'elle réussit à creuser l'écart avec ses concurrentes directes. La deuxième position se dispute ensuite entre la Yamaha N°7, la BMW N°37 et la Ducate N°5. La Honda N°333 a elle eu ses chances, et loupe de peu le podium, pour terminer 4e.

En Superstock, c'est la BMW n°9 de Tecmas qui s'impose après une chute de la Honda N°41. Sur les 54 motos en lice, 34 ont franchi la ligne d'arrivée. Parmi les abandons, le BMRT 3D Maxxess Nevers, dont le pilot français Kevin Denis a été évacué à l'hôpital après avoir été fauché par une autre moto samedi. Il est maintenant sorti de l'hôpital a précisé son directeur sportif.