Quarante gendarmes et militaires participent jusqu'à mercredi aux premiers championnats de France de tir à l'arc pour les blessés des armées. En jeu, une place aux Invictus Games, des jeux qui se dérouleront à Sydney cette année et qui regrouperont une dizaine de nations.

La Jarrie, Charente-Maritime, France

Tenir l'arc dans la main gauche puis tirer avec la bouche. Ce geste Luc, le répète depuis plusieurs mois.

Malgré un avant bras droit en moins, qu'il a perdu il y a deux ans, lors d'une mission en Espagne, il arrive déjà à rivaliser avec les meilleurs. "Il faut s'entraîner sans cesse pour arriver à être régulier. Là ça va j'ai envoyé quelques flèches dans le mille."

Avec plus de 500 points sur 600 possible Luc veut croire en ses chances pour participer aux Invictus Games. Au total la France enverra une délégation d'une vingtaine d'athlètes sur ces jeux. Des jeux réservés à des gendarmes ou des militaires qui comme Luc, ont perdu un bras ou une jambe sur le terrain. "Ce serait un bel aboutissement après toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Et puis même si je n'y vais pas, le fait d'être ici c'est déjà une victoire. On se rend compte que l'on est pas seul dans cette situation. On rencontre d'autres personnes avec qui on peut échanger. Cela nous aide à avancer. "

Se reconstruire avec le sport

Fabian lui a déjà connu deux éditions de ces jeux, et il a même ramené une médaille de bronze. Mais ce qui compte le plus ce n'est pas la breloque. "La récompense c'est de voir nos familles en tribune qui sont heureuses pour nous. Quand on rentre blessé physiquement ou psychologiquement, c'est très compliqué à vivre pour elles. Avec ce genre d’événement on se reconstruit à travers le sport et on se dit qu'on vaut encore quelque chose malgré ce qui a pu nous arriver."