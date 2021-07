La judoka gardoise Shirine Boukli éliminée des JO dès les qualifications

La judoka Shirine Boukli a été éliminée cette nuit dès le premier tour des qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo. La gardoise de 22 ans était l'une des grandes favorites dans sa catégorie des moins de 48 kilos. Une défaite qui arrive trop vite : "Ça se termine aussi vite, c'est particulier" regrette la jeune femme. J'ai eu du mal à me mettre un peu de temps, mais j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit".

Je savais que j'avais le potentiel d'aller chercher une médaille

Boukli avait déboulé l'année dernière au plus haut niveau et faisait partie de ces sportifs qui ne seraient pas allés à Tokyo l'an dernier, et qui ont bénéficié du report d'un an pour s'inviter. Elle s'est inclinée face à la Serbe Milica Nikolitch. "C'est mes premiers Jeux, et je suis pas du genre à retarder des performances que je veux. Je suis dégoutée, je savais que j'avais le potentiel d'aller chercher une médaille"

Mais la jeune judoka reste positive : "Ça va me servir, j'en suis persuadée".