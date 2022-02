La judokate Margaux Pinot remporte le tournoi de Paris, deux mois après sa violente dispute conjugale

La judokate franc-comtoise Margaux Pinot a signé un retour étincelant à la compétition en remportant ce dimanche le Grand Slam de judo de Paris. Il y a moins de trois mois, les photos de son visage tuméfié faisaient le tour du web après une violente dispute avec son ex-conjoint et entraîneur.

Margaux Pinot remporte le Grand Slam de judo de Paris, moins de trois mois après sa violente dispute avec Alain Schmitt, son ex-compagnon et entraîneur. Photo d'illustration.

Les photos de son visage tuméfié avaient fait le tour du web. Moins de trois mois après sa violente dispute avec son ex-conjoint et entraineur, la judokate Margaux Pinot signe un retour étincelant à la compétition.

Une victoire au courage au Grand Slam de judo Paris

La Franc-comtoise a en effet remporté ce dimanche le Grand Slam de judo de Paris, le tournoi le plus réputé de l'Hexagone, dans la catégorie des -70 kg. Elle s'est imposée en finale face à la Japonaise Saki Niizoe. Une victoire à Bercy sous les yeux de quelques 7.500 spectateurs ce week-end, dans un POPB loin d'être plein pour autant. C'est Roxana Maracineanu qui lui a remis son trophée, la ministre des sports qui s'est déclarée "très très émue de cette victoire" sur les réseaux sociaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'ex-compagnon de Margaux Pinot avait été relaxé

Et un bel exemple de résilience aussi pour la championne d'Europe 2020 qui avait porté plainte le 28 novembre contre Alain Schmitt, son ex-compagnon et entraîneur, qui a été relaxé, une décision de justice qui avait indigné le monde du judo mais aussi plus largement, sur les réseaux sociaux. Le parquet a fait appel de la décision.

Au total, la France s'est octroyée 11 podiums dont 3 médailles d'or après le titre samedi d'Amandine Buchard en -52 kg et celui d'Audrey Tcheuméo dimanche en -78 kg.