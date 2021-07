La judokate orléanaise Sandrine Martinet très fière d'être porte-drapeau aux Jeux paralympiques de Tokyo

Sandrine Martinet a bien conscience de l'honneur et de la responsabilité d'une telle fonction. La judokate de l’US Orléans sera porte-drapeau des prochains Jeux paralympiques de Tokyo, aux côtés du joueur de tennis-fauteuil Stéphane Houdet. Elle défilera en tête de la délégation française, lors de la cérémonie d'ouverture, le 24 août.

Un palmarès déjà impressionnant

C'est une consécration pour cette athlète de 38 ans, malvoyante depuis l'enfance, qui a déjà un palmarès impressionnant : la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Rio (2016), l'argent à Pékin (2008) et à Athènes (2004), douze titres de championne de France, deux titres de championne d'Europe et trois titres mondiaux.

Ce statut de porte-drapeau est une reconnaissance de son expérience, et elle est encore sous le coup de l'émotion. "C'est tellement fort, c'est une immense fierté, dit-elle avec un large sourire. Je vais participer pour la cinquième fois aux Jeux paralympiques, et je vais transmettre cette expérience aux autres athlètes, notamment les jeunes. C'est très enrichissant, et ça nous apporte énormément."

Sandrine Martinet et Stéphane Houdet seront donc porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux paralympiques (du 24 août au 5 septembre). Deux autres athlètes ont été désignés : la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Ait Saïd pour les Jeux olympiques (du 23 juillet au 8 août)