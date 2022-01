La jument de Brix, Bahia Quesnot, au départ du Prix d'Amérique pour la quatrième fois

Bahia Quesnot est née à Brix dans l'élevage de la famille Lefebvre, des passionnés qui l'ont élevée pendant 14 mois et suivent, depuis, avec beaucoup d'attention et de fierté, toutes ses courses.

Dans la vie, Matthieu Lefebvre est facteur mais alors qu'il termine sa tournée, en cette fin de semaine, il a déjà la tête ailleurs... dirigée vers Vincennes et le prix d'Amérique qui aura lieu ce dimanche 30 janvier.

Il va le regarder en famille, avec son père notamment, en espérant voir Bahia Quesnot très forme, la jument née dans leur élevage il y a onze ans. "Vous savez, nous les éleveurs, on a toujours l'espoir de faire naître un crack, on est des rêveurs et heureusement !".

La fierté de toute une famille

Un rêve devenu réalité, notamment ces trois dernières années quand "la jument a pris son envol" et a remporté de grandes victoires, comme le Prix du Cornulier l'an dernier. "Des chevaux de onze ans à ce niveau-là, il y en a très peu".

C'est une fierté pour cet élevage familial dont la passion initiée par le grand-père s'est transmise aux générations suivantes. Et même si Bahia Quesnot n'est restée ici que 14 mois, avant d'être vendue, Mathieu Lefebvre suit toujours ses courses avec attention d'autant qu' "avec internet, on peut revisionner toutes ses courses ou même les suivre en direct en France et à l'étranger".

Son dernier Prix d'Amérique

Mais le prix d'Amérique, c'est vraiment "la plus belle course" même si c'est "très stressant, on a les boyaux qui se tordent", confie l'éleveur qui a de grandes ambitions pour sa championne :

Elle a fait 10e du Prix d'Amérique pour sa première participation, 7e pour le deuxième, 5e pour le troisième l'an dernier, alors dans la logique, cette année elle fait 3e ! Et si elle pouvait courir à 12 ans, l'an prochain, elle gagnerait !

Mais ce sera cette année, le dernier prix d'Amérique de Bahia Quesnot puisqu'elle a atteint la limite d'âge.