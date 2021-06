La karatéka sarthoise Leïla Heurtault n'ira pas aux Jeux Olympiques de Tokyo

Le rêve olympique est fini pour la Sarthoise Leïla Heurtault. La championne de karaté a été battue par la Kazakh Sabina Zakharova, en quart de finale du tournoi de qualification olympique (TQO), ce samedi, à Paris. La jeune athlète n'est donc pas qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont lieu du 23 juillet au 8 août prochains.

Joint par France Bleu Maine, son entraîneur au Samouraï 2000, au Mans, Didier Moreau avoue ne pas comprendre cette défaite. Il a déjà revisionné la vidéo du combat une dizaine de fois. "Il y a au moins huit à dix points qui sont rentrés, indiscutables, et qui ne sont pas attribués", tempête le coach. "A la fin, Leïla met un mawashi [coup de pied circulaire, ndlr.] en pleine tête et il n'est pas compté." Didier Moreau conteste également quelques points engrangés par son adversaire kazakh.

La sensation d'avoir été volée

Leïla Heurtault et son entraîneur sont dépités. "Perdre contre quelqu'un qui est plus fort, il n'y a aucun souci, mais perdre comme ça, c'est vraiment très embêtant", souligne Didier Moreau. "Pour l'instant, Leïla ne dit rien, elle ne comprend pas", raconte le coach qui, lui, est en colère. Une défaite d'autant plus cruelle que la discipline ne sera pas reconduite aux JO de Paris 2024.

Impossible de faire une réclamation concernant l'arbitrage. Cependant, l'entraîneur manceau envisage de poster un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer les "problèmes d'arbitrage".