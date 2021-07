La kayakiste périgourdine Manon Hostens décolle pour Tokyo et les Jeux Olympiques

Les démarches administratives ont été longues, mais elle a déjà la tête dans la course. La kayakiste Manon Hostens est montée dans l'avion ce jeudi 15 juillet à la mi-journée, direction Tokyo, pour les Jeux Olympiques qui commencent dans une semaine, le 23 juillet. C'est l'une des trois Périgourdines sélectionnées pour les JO de Tokyo dans les 378 sportifs de la délégation française.

30 heures de vol, avec escales

"On est tous habillés dans les tenues officielles, bon, un peu stressée parce qu'il a fallu faire deux tests PCR et remplir tous les papiers parce que le Japon est vraiment un peu fermé avec l'épidémie. Mais très contente d'y aller, surtout qu'on ne savait pas si ces Jeux auraient lieu. Très contente de partir rejoindre le village olympique et la compétition", dit la championne périgourdine.

Ce qui est bizarre c'est que je suis vraiment déjà concentrée sur la course

- Manon Hostens

Elle en a pour trente heures de vol, avec une première escale à Tokyo avant de repartir pour Komatsu, sur la côte, pour rejoindre le centre d'entraînement. Ensuite, elle suivra un stage de préparation intensif avant sa première épreuve le 2 août. Le tout, dans une bulle sanitaire extrêmement stricte pour éviter toute contamination.

Bulle sanitaire et préparation intensive

La kayakiste est sélectionnée sur plusieurs courses en kayak : K4, K2 et en K1 donc avec un bateau à quatre, en couple et seule. Les deux autres périgourdines au JO. sont deux joueuses de rugby, Carla Neissen et Camille Grassineau avec l'équipe de France de rugby à sept.