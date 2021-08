La kayakiste périgourdine Manon Hostens motivée pour les JO de Paris 2024

"Quand on a chanté ensemble la Marseillaise , on avait tous en tête les prochains Jeux à Paris", raconte Manon Hostens, des étoiles encore dans les yeux. La kayakiste périgourdine n'a pas décroché de titre olympique à Tokyo mais elle s'est sentie progresser "La compétition était très longue, mentalement j'ai dû chercher au plus profond de moi-même pour revenir à chaque course. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux."

Objectif désormais Paris 2024

A 27 ans, Manon place tous ses espoirs pour les prochains jeux à Paris en 2024. Elle a trois ans pour développer sa musculature pour gagner en puissance. Trois ans c'est peu pour un sportif de haut niveau. Mais rien qui ne fasse peur à la kayakiste. "C'est court mais en même temps ça me relance directement dans le rythme des entraînements et de la compétition."

Grand sourire derrière son masque, Manon Hostens déborde d'énergie. Elle commence à se préparer progressivement pour la coupe du monde de Kayak, fin septembre 2021.