La kayakiste périgourdine Manon Hostens sélectionnée aux Jeux Olympiques de Tokyo

Elle ira bien à Tokyo ! La kayakiste Manon Hostens a été sélectionnée par sa fédération pour participer aux Jeux Olympiques qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain. Une deuxième olympiade après Rio pour la jeune femme de 27 ans licenciée au Périgueux Canoë Kayak.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Manon Hostens s'alignera sur la course en équipe K4 - 500 m. Sur sa page Facebook, elle dit avoir "hâte de vivre cette aventure avec [ses] coéquipières Sarah, Léa et Vanina ! D'ici là, focus, déchire et plaisir à l'entraînement !"

Un autre Périgourdin, Yohan Kowal, aurait dû être sélectionné pour ces JO, mais l'athlète sur 3 000 m steeple a préféré renoncer à cause d'une blessure au talon. Il l'a annoncé sur France Bleu Périgord ce lundi.