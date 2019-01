La landaise Jessika Ponchet à l'Open d'Australie : "J'ai rien à perdre, tout à gagner"

Mont-de-Marsan, France

La nouvelle année s'annonce de bon augure pour la joueuse de tennis Jessika Ponchet ! La Landaise s'est qualifiée cette semaine pour le premier tour de l'Open d'Australie. "J'ai gagné mes trois matchs de qualification en deux sets, sur des matchs qui n'étaient pas forcément faciles, raconte Jessika Ponchet. Au dernier tour, j'ai joué contre une Australienne qui a fait de supers matchs en Australie, donc c'est très positif".

"Je vais jouer ce match à fond !" - Jessika Ponchet

Prochaine étape : la joueuse de Capbreton, 240ème au classement mondial, rencontre la numéro 1 française Caroline Garcia dans la nuit de dimanche à lundi. Une adversaire de taille contre laquelle Jessika Parker est impatiente d'affronter. "Caroline c'est une très grande joueuse, elle a fait de supers résultats, elle est dix-neuvième mondial et c'est une joueuse fantastique."

Loin de l'intimider, au contraire, cette rencontre stimule la tenniswoman. "Je vais faire mon match à fond et on verra comment cela se passe. Je ne suis vraiment pas stressée, de toute façon j'ai rien à perdre, moi j'ai tout à gagner. Je gagne en expérience, j'ai un super match à jouer donc je vais le jouer à fond et on verra !"