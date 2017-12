La Landaise Jessika Ponchet jouera à l'Open de tennis d'Australie

Jessika Ponchet a obtenu cette semaine, une "wild-card" pour participer à l'Open de tennis d'Australie. Une première pour la Landaise, classée 270ème joueuse mondiale.

"J'ai mis du temps à réaliser", reconnaît Jessika Ponchet. Cette jeune landaise de 21 ans, licenciée au Tennis club du Gaillou à Capbreton vient d'apprendre qu'elle participera pour la première fois à l'Open d'Australie, l'un des quatre tournois du Grand Chelem.

Invitée spéciale à Melbourne

Jessika Ponchet a reçu une wild-card une invitation de la Fédération Française de Tennis (FFT) pour encourager et récompenser les jeunes espoirs. C'est l'ancien joueur professionnel, Thierry Champion, récemment nommé Directeur du Haut Niveau à la FFT qui lui a appris la nouvelle, mardi dernier, au téléphone. "J"étais vraiment super contente mais j'ai eu du mal à réaliser que c'était le Grand Chelem et que j'allais participer au tableau final. C'est en faisant le visa, que j'ai réalisé", explique la jeune joueuse. Une joie partagée évidemment avec sa mère, qui est aussi sa coach et avec l'ensemble des équipes de son club à Capbreton.

Cette invitation, elle la prend aussi comme une récompense pour toutes les années de travail et d'entraînement. "Je travaille avec ma mère, c'est elle qui m'entraîne. On y est tous les jours, le matin, l'après-midi et avec mon préparateur physique aussi, on travaille beaucoup, donc ça fait vraiment plaisir", explique-t-elle. Un travail qui donne des résultats, Jessika Ponchet a remporté pas mal de tournois en 2017. Elle a notamment passé le premier tour des qualifications à Roland Garros.

La crème du tennis féminin

La partie s'annonce difficile pour la landaise, classée 270ème joueuse mondiale. Et pourtant, elle croit en ses chances et surtout elle espère saisir l'opportunité : "Dans le tableau final, c'est toutes les joueuses du TOP 100 avec Simona Halep, (n°1 mondiale), Serena Williams... C'est énorme. Mais l'objectif c'est de prendre un maximum d'expérience avec ces joueuses pour que ça me fasse un tremplin." Jessika Ponchet doit maintenant s'entraîner avant de s'envoler vers Melbourne, où l'Open d'Australie se jouera du 15 au 28 janvier.