La légende Niki Lauda, miraculé de la Formule 1, est mort à 70 ans

Niki Lauda est mort à l'âge de 70 ans lundi 20 mai 2019 annonce la famille du pilote autrichien ce mardi. Trois fois champion du monde de Formule 1 en 1975, 77 et 1984, Niki Lauda a aussi construit sa légende en revenant à la compétition, six semaines seulement après un accident, qui le laissera défiguré.

Niki Lauda, miraculé de la Formule 1

C'est à l'été 1976, sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne, que l'Autrichien, alors champion du monde en titre, perd le contrôle de sa Ferrari. Le bolide termine sa course dans un mur avant de s'enflammer. Niki Lauda reste près d'une minute dans le cockpit, prisonnier des flammes, avant d'en être extrait par trois concurrents.

El 1 de agosto de 1976, el antigüo trazado de Nürburgring fue testigo de uno de los accidentes más recordados de la historia de la F1: Niki Lauda y su Ferrari, en llamas. Sobrevivió y volvió a ser campeón del mundo. pic.twitter.com/QjKqaowVbx — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2019

Je suis brièvement mort. Mais j'ai ressuscité - Niki Lauda

Les images font le tour du monde et l'Autrichien né le 22 février 1949 dans une famille de la bourgeoisie d'affaires viennoise, est alors donné pour mort. Mais six semaines après avoir reçu l'extrême onction sur son lit d'hôpital, Niki Lauda prend le départ du Grand Prix d'Italie. Malgré sa souffrance, et de graves lésions au visage, le pilote Ferrari lutte cette saison-là pour le titre jusqu'à la dernière course avec James Hunt, finalement couronné.

Sa carrière d'exception au cinéma

Cet affrontement épique avec le Britannique, révèle le caractère hors-norme de l'Autrichien. L'histoire de Niki Lauda, hors-norme et légendaire sera d'ailleurs racontée en 2013 dans le film "Rush", de l'Américain Ron Howard.

Pilote de Formule 1 et pilote ... de ligne

Après une pause de presque trois ans dans sa carrière, Niki Lauda, retrouve les circuits de Formule 1, dès 1982, au volant d'une McLaren avec laquelle il remporte sa 3e et dernière couronne mondiale en 1984.

Son faux départ de la F1 en 1979 est lié à sa seconde passion : l'aviation civile. Pionnier du charter privé, il crée cette même année sa propre compagnie aérienne, Lauda Air, qu'il cède avec profit à Austrian Airlines en 2002. C'est loin d'être le dernier looping de cet homme d'affaires avisé, par ailleurs pilote de ligne confirmé. En 2004, il créé la très profitable compagnie low-cost Niki, qu'il revend en 2011 à l'allemand Air Berlin.

Une santé fragilisée par son accident

Les gaz toxiques inhalés lors de son accident de 1976 ont affaibli l'organisme de Niki Lauda. Après deux greffes de reins en 1997 et en 2005, l'ex-champion de F1 avait dû subir en août 2018 en urgence une transplantation pulmonaire, après avoir contracté un virus lors d'un séjour à Ibiza. Opéré le lendemain de la date anniversaire de son accident, il s'en était difficilement remis. "C'est dur de revenir. Ça ne se compare pas à mes brûlures après l'accident du Nürburgring", confiait-il au journal suisse Blick.

Dans un communiqué publié ce mardi, sa famille rend hommage au compétiteur et au chef d'entreprise. "Ses succès uniques en tant que sportif et entrepreneurs sont et resteront inoubliables. Son dynamisme infatigable, sa franchise et son courage restent un exemple et une référence pour nous". Et d'ajouter un hommage plus personnel, "en dehors de la vie publique, c'était un mari, un père et un grand-père aimant et soucieux des autres. Il nous manquera beaucoup".