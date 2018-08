Limoges, France

Si elle domine le triple saut féminin français, Jeanine Assani-Issouf restait sur trois échecs en qualification lors des grands championnats internationaux auxquels elle a participé. Que ce sont aux Championnats du monde, aux Jeux Olympiques ou aux Championnats d'Europe. Cette fois, elle n'a pas craqué mentalement. A son 2e essai aux Championnats d'Europe à Berlin ce mercredi, elle a bondi à 14 mètres 30, avec un premier appui à 25 centimètres de la planche !

Je me suis dit qu'elle était maudite

La triple Championne de France a pourtant débuté son concours dans des circonstances rocambolesques selon son entraineur à Limoges Athlé Jean-Christophe Sautour :"Je me suis dit qu'elle était maudite. A son premier essai, quand c'est elle qui était en bout de piste, il y a eu une panne de courant ! Le concours a été arrêté 20 minutes. Ça l'a déstabilisé et elle a raté son 1er saut. Mais elle a été très forte. Dès son 2e essai, elle a sauté à 14 mètres 30, avec une grosse marge sur la planche. Ça veut dire qu'elle n'était pas loin de son record (14m43)."

Le plus dur était peut-être de passer les qualifications

Une performance qui fait le bonheur de son entraineur de toujours :"Je suis très content et soulagé. J'avais un peu peur qu'elle se bloque psychologiquement comme à Rio ou Londres. Elle a plus qu'assuré dans un Championnat d'Europe très relevé, autant qu'aux Jeux Olympiques. Je pense qu'elle n'a pas eu une très bonne nuit. Le plus dur pour elle était peut-être de passer ces qualifications. Elle est très déterminée. Il faut qu'elle aborde la finale de vendredi de la même manière."