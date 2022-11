La Lozérienne Blandine L'Hirondel sacrée championne du monde de trail en Thaïlande

La championne du monde de trail est Lozérienne ! Blandine L'Hirondel remporte le titre ce samedi, en Thaïlande, sur un parcours de 80 kilomètres bouclé en 8 heures, 22 minutes et 14 secondes. La gynécologue obstétricienne de Mende, favorite de la compétition, a relégué sa dauphine à plus de dix minutes.

Elle était la favorite et c'est toujours un statut difficile à supporter pour un athlète

"Je suis d'autant plus fier de cette victoire qu'elle était la favorite et c'est toujours un statut difficile à supporter pour un athlète... et pour son coach!" confie Philippe Propage, qui collabore avec Blandine L'Hirondel depuis 2019. Le coach, qui n'a pas pu se rendre en Thaïlande, n'a pas très bien vécu la course à distance. "J'avais un sentiment d’impuissance encore plus grand qu'à l'accoutumée" admet-il, louant les qualités de son athlète que les difficultés n'ont pas épargnée cette saison. "La prépa a été perturbée par une opération en avril, elle a dû cesser de courir pendant 6 semaines. Elle a retrouvé rapidement son niveau puisque fin juin elle devenait championne d’Europe de la discipline (...) puis elle se fait une grosse entorse de la cheville en septembre mais encore une fois ces capacités exceptionnelles lui permettent de faire face et de remporter ce nouveau titre aujourd’hui."

Déjà championne du monde en 2019, Blandine L'Hirondel permet ce samedi à l'équipe de France de remporter le titre de championne du monde par équipes. Sa performance et celles d'Audrey Tanguy (6ème) et Marion Delespierre (7ème) font briller les Bleues. Sur le trail de 40 kilomètres, une autre Lozérienne, Mathilde Sagnes, est arrivée 10ème.