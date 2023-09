La Lozérienne Blandine L'Hirondel sur le podium de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc

Le coup d'éclat de Blandine L'Hirondel. A 32 ans, la Lozérienne s'est classée troisième ce samedi soir à Chamonix (Haute-Savoie) de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, l'une des courses à pied les plus exigeantes au monde avec 171 km et 10.000 mètres de dénivelé positif. Elle a rallié l'arrivée après plus de 24 heures de course. C'est la première fois qu'elle s'alignait sur cette distance. Gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Mende, elle a été sacrée championne du monde de trail en octobre 2022.

ⓘ Publicité