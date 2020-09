La mairie de Dijon sort le chéquier pour les équipements sportifs de la ville

La ville va investir onze millions d 'euros pour mener à bien trois projets d'envergure. La réhabilitation de la base nautique du lac Kir, un nouveau terrain pour le DFCO féminin, et puis le skatepark extérieur, chantier déjà bien avancé et dont la deuxième phase des travaux devrait se terminer fin 2020.

Une base nautique plus ouverte au grand public

Un conseil municipal sous le signe du sport : 11 millions d'euros sont annoncés notamment pour la base nautique au lac Kir. "C'est l'un de nos plus vieux établissements", confirme Claire Tomaselli, "avec des bâtiments qui datent de 1967. Donc l'idée est de déconstruire le plus vieux bâtiment pour reconstruire un ensemble de 1500 mètres carrés, vertueux, avec des vestiaires, des salles de réunion, des locaux d'accueil, notamment de manière à mieux accueillir les groupes scolaires."

Manière de désenclaver ce lieu pas si facile à apercevoir sur les rives du lac. "On la trouve aussi trop isolée. On est en train de repenser les flux de circulation de façon à ce que les Dijonnais qui marchent ou courent autour du lac Kir puissent découvrir la base, puisqu'aujourd'hui en général ils ne la voient pas."

Un nouveau terrain aux normes pour le DFCO féminin

Ce projet ne date pas d'hier, "il était déjà dans les cartons quand le DFCO a décidé de déménager sur l'éco-parc et quand on a installé la ligue de foot de Bourgogne sur le site des Poussots", précise l'élue. Promettant d'agir au plus vite, elle détaille le contenu du chantier à venir : "ce sera sur le terrain annexe du stade Gaston-Gérard. Donc l'idée est de le remettre aux normes, il ne l'est pas. Il faut l'agrandir, modifier l'éclairage, changer et drainer le terrain, installer une tribune de façon à accueillir du public, avec des salons, etc. C'était plus que nécessaire, d'impulser une dynamique qui permette aux filles de jouer dans les mêmes conditions que les garçons."

"Pas inquiète pour la pratique du sport à Dijon", malgré l'épidémie

Le covid, les protocoles sanitaires, les gestes barrières. Voilà le quotidien des clubs et associations dijonnaises et côte-d'oriennes. Alors comment se porte-ils/elles en cette rentrée, sont-ils/elles fragilisées ? "En attente de la reprise des championnats, oui, très impatients", répond Claire Tomaselli. "Fragiles, jamais... le monde sportif est un empreint de résilience, il s'adapte toujours. Donc plutôt impatient pour le monde amateur, qui a repris début juin. Ils ont beaucoup bossé pour que les protocoles sanitaires soient carrés et permettre aux licenciés de revenir en nombre, c'était la crainte. Pour l'instant ça va plutôt pas mal, on fera le bilan courant du mois d'octobre. Je ne suis pas très inquiète. j'avais le sentiment que peut-être les licenciés fuiraient les sports de combat ou les sports collectifs, pour l'instant ça n'est pas le cas à Dijon."