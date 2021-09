La Marseillaise Déborah Pardo, lauréate du Trophée Sport et Management

La Marseillaise Déborah Pardo fait partie des lauréats des Trophées Sport et Management organisés par l’agence TPS Conseil, en partenariat avec France Bleu. Son prix lui a été remis ce mercredi soir à l’Assemblée nationale.

Les Trophées Sport et Management récompensent des projets et des acteurs de terrain (associations, clubs fédérations, collectivités locales…) qui innovent en mettant le sport au service de la performance sociale, pédagogique, digitale, économique ou stratégique. Le jury est composé d’une trentaine de personnalités comprenant d’anciens sportifs, des élus et représentants du monde du sport et des médias.

Déborah Pardo est distinguée dans la catégorie acteurs du sport / RSE / RSO (responsabilité sociétale des entreprises /organisations) pour son action avec l'association "Earthship Sisters" créée en 2018. Cette docteur en écologie a déjà été élue en 2017 dans le top 20 des femmes innovantes par le journal la Tribune après avoir été la première française sur la plus grande expédition féminine de l’histoire en Antarctique. Cette aventure formait alors 78 scientifiques en leadership pour sauver la Planète.

Une vingtaine de femmes accompagnées chaque année

Earthship Sisters est un programme de formation de plusieurs mois dédié aux femmes pour développer leur leadership en entreprise, en particulier sur les questions environnementales. Il s'agit d'aider les femmes à oser passer à l'action et se lancer dans leurs projets de création d'entreprise en prenant en compte les enjeux environnementaux. Le projet leur propose un accompagnement d'un an clé en main dans la réalisation de leurs projets. L’association recrute chaque année une vingtaine de femmes qui veulent de changer de cap professionnel. Pour la troisième promotion, les candidatures seront ouvertes en ligne du 𝟭𝟴 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝟮𝟴 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭 pour un programme qui se déroulera de janvier 2022 à décembre 2022.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le sport pour révéler son potentiel

L'outil de prédilection dans l'accompagnement des candidates est la voile, avec l'organisation de deux régates, cinq week-ends de formation en pleine Nature et 15 jours de navigation. Le sport est pour Earthship Sisters un levier pour révéler son potentiel.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En trois ans, 27 entreprises ont été créées grâce à ce projet Earthship Sisters.