La Mayenne a son club de frisbee !

Les pirates, c'est le nom de l'unique club en Mayenne dédié à la pratique du frisbee. L'équipe installée à Laval disputait le week-end du 23 et 24 février le championnat régional.

Laval, France

Non, le frisbee ce n'est pas uniquement un loisir pratiqué à la plage avec des copains, c'est aussi un sport ! Un club existe à Laval depuis 2014. C'est le seul du département. L'équipe, surnommée "Les Pirates", compte une vingtaine de licenciés. Les joueurs s'entraînent deux fois par semaine.

Nos pirates mayennais ont disputé, samedi 24 et dimanche 25 février, le championnat régional d'ultimate frisbee indoor pour une accession en Nationale 3. La compétition qui se déroulait dans le gymnase Jules Renard à Laval a réuni sept équipes du Grand Ouest.

Encore peu pratiqué en France, avec 5.000 licenciés au niveau national, le frisbee est un sport qui gagne à être connu, Alexandre, 27 ans fait partie de l'équipe lavalloise, il a eu un coup de cœur pour ce sport il y a quelques années "à la base, je faisais du frisbee lors des colonies de vacances où j'étais animateur, j'aimais beaucoup et je me suis dis pourquoi ne pas découvrir ce sport d'une manière plus structurée, c'est à dire dans un club".

Après plusieurs années dans un club à Toulouse, sa ville natale, Alexandre rejoint l'an dernier celui de Laval "je suis tombé amoureux de ce sport" dit-il. Ce qui lui plait surtout c'est le fair-play des joueurs "c'est un sport qui est auto-arbitré, ce sont les joueurs qui disent quand il y a une faute, il y a beaucoup de bienveillance."

Mais en quoi consiste les règles d'une partie d'Ultimate frisbee ? "Ça oppose deux équipes de 5 joueurs sur un terrain, il faut se faire des passes pour réceptionner le frisbee dans la ligne d'en face, c'est à dire le camp adverse. Ça fonctionne avec un système de point, la première équipe qui arrive à 13 points gagne la partie" explique Benoît, capitaine des Pirates.