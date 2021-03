Coronavirus : les cinq grands clubs sportifs de Bordeaux se mobilisent et s'adressent à leurs supporters

Il y a un an, le coronavirus a contraint les Français et les sportifs à se confiner chez eux. Sur France Bleu Gironde, nous recevons les cinq clubs bordelais : les Girondins de Bordeaux, les JSA, les Boxers, les Burdis de BMV et l'UBB pour parler de leur opération de communication envers leurs fans.

À l'occasion de la journée spéciale à propos du premier confinement lié au Covid-19, ce mercredi sur France Bleu Gironde à 18h, les cinq grands clubs sportifs de la métropole sont mis à l'honneur : les Girondins de Bordeaux, les JSA, les Boxers, les Burdis de BMV et l'Union Bordeaux-Bègles. Depuis ce lundi, sur les tramways, on peut apercevoir une campagne de communication initiée par les clubs et soutenue par la ville et la métropole de Bordeaux. "Vous nous manquez", tel est le slogan affiché par des clubs qui voient leurs gradins désertés à cause des restrictions sanitaires liées au Covid-19.

Pour les Girondins de Bordeaux et les Burdis, la période est compliquée mais les deux clubs passent entre les gouttes des reports de matchs. L'UBB avec la coupe d'Europe et les JSA en championnat ont eu quelques surprises de dernière minute cette saison. Pour les Boxers, le couperet est tombé ces derniers jours : la saison s'arrêtera lors de la dernière journée de la saison régulière. Si les Bordelais avaient réussi à conserver leur actuelle huitième place, ils auraient décroché leur ticket pour les quart de finale.

Les cinq clubs phares de Gironde sont mis à l'honneur dans sur cette campagne de communication. © Radio France - Yvan Plantey

Les cinq clubs bordelais parlent d’une seule et unique voix : "La compétition s’arrête lorsque la solidarité prévaut. Nous sommes conscients des enjeux sanitaires de cette période. Toutefois, nous avons hâte de partager toutes ces émotions avec nos supporters dès lors que les conditions le permettront. En attendant ce retour espéré, nos cinq clubs professionnels de Bordeaux pensent à toutes les Bordelaises et tous les Bordelais amateurs de sports. Nous souhaitons leur dire que nous pensons à eux et que nous avons hâte de les retrouver."

Pour suivre l'émission spéciale consacrée aux cinq grands clubs bordelais ce mercredi 17 mars sur France Bleu Gironde :