La Ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu invitée de France Bleu Occitanie ce mardi

Roxana Maracineanu, Ministre déléguée aux Sports, sera l'invitée de France Bleu Occitanie ce mardi. Elle répondra à nos questions dans la matinale, à 7h45.

On reviendra notamment avec la Ministre sur la décision de l'EPCR d'annuler la rencontre de Coupe d'Europe entre Toulouse et Cardiff ce samedi. Le Stade Toulousain avait perdu cette rencontre sur tapis vert. Ce qui a déclenché la colère de son président, des joueurs eux-mêmes et des instances françaises. Notamment la LNR et la FFR.

La Ministre a elle-même écrit à l'EPCR, organisateur de la compétition, pour demander des explications.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A quelques jours des Jeux Olympiques, nous parlerons également de l'événement de Pékin où l'Ariégeoise Perrine Laffont est attendue et fait figure de vraie chance de médaille.

Rendez-vous ce mardi à 7h45 sur l'antenne de France Bleu Occitanie pour écouter Roxana Maracineanu.