Saint-Étienne, France

Elle a visité successivement le nouveau parcours de golf des bords de Loire à Andrézieux Bouthéon et le pôle France de gymnastique féminine de Saint-Étienne installé à l'Etivallière.

Laura Flessel visite le tout nouveau parcours de golf d'Andrézieux -Bouthéon © Radio France - Yves Renaud

Les dirigeants locaux attendaient évidement beaucoup de cette visite ministérielle. Le pole gym par exemple, qui vient de décrocher une médaille d’or et une médaille d argent aux derniers championnats d'Europe cet été, voudrait agrandir et moderniser son gymnase et avoir plus de personnel d'encadrement. Ils vont sans doute devoir attendre encore.

A l'issue de la visite, il y avait quand même quelques déceptions dans les réactions.

A commencer par le président du pôle gym féminin qui en dépit de ses succès a quelques besoins pour améliorer le fonctionnement de sa structure. Alors quand la ministre lui parle de son dernier voyage en chine ou les gymnastes ont un matériel dernier cri et de la vidéo permanente à tous les postes d'entrainement, ça le laisse un peu rêveur.Jean François RASCLE.

Jean François Rascle, président du pôle France de Gym des Saint-Étienne Copier

Déception également de la part du maire de Saint-Étienne , Gaël Perdriau qui lui non plus ne retire pas grand chose de cette visite.

Gaël Perdriau le maire de Saint-Étienne Copier

Démonstration du pôle Gym devant la ministre des sports © Radio France - Yves Renaud

Les deux clubs de golf et de gym que la ministre a visité espèrent quand même que cette rencontre ministérielle aura des effets a plus long terme et qu'elle saura se souvenir du travail de terrain qu’ils effectuent dans le secteur

Laure Flessel et les gyms du pôle France de Saint-Étienne © Radio France - Yves Renaud

Laura Flessel n’a fait aucune annonce budgétaire, juste une belle déclaration d'intention.