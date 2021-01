La ministre des Sports Roxana Maracineanu en visite à Clermont-Ferrand pour promouvoir le sport féminin

Roxana Maracineanu est arrivée vers 11h à Clermont-Ferrand. Elle s'est d'abord rendue au complexe sportif des Gravanches, pour rencontrer des élus et des représentants des clubs sportifs. Parmi les personnes présentes, la première adjointe à la ville de Clermont, Christine Dulac-Rougerie, le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin, le président du conseil départemental, Jean-Yves Gouttebel, ou encore la députée socialiste du Puy-de-Dôme Christine Pirès-Beaune.

La ministre des Sports, entourée de Christine Pirès-Beaune, députée PS du Puy-de-Dôme (de dos), et de Christine Dulac-Rougerie, première adjointe à la ville de Clermont-Ferrand.

Plusieurs sportifs de renom sont également présents, notamment la légende de l'ASM, Aurélien Rougerie, et l'ex-recordman du monde de saut à la perche, Renaud Lavillenie. Sont présents également les dirigeantes des principaux clubs féminins : HBCAM 63 (handball), ASM Romagnat (rugby), Clermont Foot féminin (football), Volley-ball Club de Chamalières (volley) et ASM Football (football)

Renaud Lavillenie (à droite) et Aurélien Rougerie (à gauche) sont présents aux Gravanches.

La ministre des Sports a d'ores et déjà annoncée la création d'une association, baptisée Sport féminin & co, qui réunira ces cinq clubs et visera à leur donner plus de visibilité. Un pass va être crée pour que, dès l'année prochaine, chacun puisse assister plus facilement aux matchs des équipes concernées.

L'association Sport féminin & co rassemblera les cinq principaux clubs de la région auvergnate.

Après ce passage aux Gravanches, Roxana Maracineanu est attendue à l'entraînement des équipes féminines de football (ASM et Clermont Foot) et des rugbywomen de l'ASM Romagnat.

La ministre discutera ensuite avec les volleyeuses de Chamalières et les handballeuses clermontoises, actuellement en déplacement pour leur prochain match. Chamalières affronte France Avenir 2024 ce samedi soir à Paris, tandis que le HBCAM est dans le Gard, à Bouillargues, pour la reprise du championnat de D2 féminine.

Pour finir, la ministre des Sports assistera à la première mi-temps du match entre le Clermont Foot et Auxerre, prévu ce samedi à 15h au stade Gabriel-Montpied.