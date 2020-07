La montée du Ménez-Hom et l'Argolienne. Participez à la 45ème édition le 16 août 2020

Le dimanche 16 août 2020, venez participer à la 45ème édition de la Montée du Ménez-Hom et à l'Argolienne. Les inscriptions seront, cette année uniquement en ligne et limitées en nombre.

Chaussez vos chaussures et participez à la course nature de La Montée du Ménez Hom avec un passage à son sommet à mi parcours avant de revenir sur le bourg d'Argol.

A vous les beaux panoramas presqu'îlliens à admirer, des vues magnifiques sur une partie du Finistère tout au long de ces 12 kms de routes et des 10 kms de chemins et sentiers qui composent ce parcours nature.

Descriptifs de la course :

course nature de 22,500 kms

Ravitaillements sur le parcours

départ 9h30 du bourg d'Argol

Lignes de départ place de L'église et d'arrivée au bourg d'Argol

Parcours "La Montée du Ménez-Hom"

La montée du Ménez-Hom et également l'Argolienne

Seconde course nature avec les 9,2 km de "L'Argolienne". Les coureurs emprunteront sur ce parcours 70% de chemin et 30% de route.

Descriptifs de la course :

Course nature de 9 kms au travers des bois et de la campagne d'Argol

départ 9h45 du bourg d'Argol

Lignes de départ et d'arrivée sur la place de l'église

Inscriptions limitées et renseignements en ligne uniquement

En raison du contexte sanitaire actuel pour cette 45ème édition les inscriptions seront limitées, les renseignements seront en ligne uniquement sur : klikego.com

A savoir pour participer et s'inscrire :

+ Inscriptions et renseignements uniquement sur klikego.com

- Inscriptions uniquement en ligne, pas d' inscription sur place exceptionnellement cette année

- Certificat médical ou licence de moins de un an à la date de la course obligatoire

+ Inscriptions limitées

- Mises en place de mesures sanitaires au retrait des dossards et au ravitaillement final

- Port du masque obligatoire au retrait des dossards

- Chaque participant devra se munir de sa gourde, bouteille, kamelbag ou gobelet personnel pour les ravitaillements sur le parcours