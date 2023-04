La nageuse manchoise, Inès Delacroix, cherche des sponsors pour financer un ultra-marathon au Canada

Inès Delacroix fait ses premiers mouvements de crawl dans la piscine de Graignes, puis passe par les clubs de Saint-Lô et les Vikings de Rouen. À 20 ans, la nageuse originaire de Terre-et-Marais près de Carentan, a atteint le haut niveau de la natation française. Depuis septembre 2022, elle a rejoint l'équipe de l'université de Brest, le cercle des nageurs de Brest.

ⓘ Publicité

Une nageuse qui monte en puissance

Depuis sont arrivée à l'université de Brest, la jeune nageuse est la première à être surprise par sa progression. "Je ne m'y attendais pas," confie la sportive, "les performances que j'ai réalisées ces derniers temps sont vraiment bien." Inès Delacroix estime qu'elle est aujourd'hui dans le "top 15, voire top 10" sur 400m, 800, et 1.500m nage libre, les spécialités de cette nageuse de demi-fond.

La Manchoise est aussi double championne de France sur 25 kilomètres en eau libre, et c'est un autre défi, là aussi en eau libre, qu'elle veut se lancer.

Objectif : trouver des sponsors pour financer la traversée du lac Saint-Jean au Canada

La course a lieu le 28 juillet 2023 : 32 kilomètres séparent les deux rives du lac Saint-Jean, au nord de la ville de Québec au Canada. Cette traversée, c'est un ultra-marathon à la nage sur environ sept ou huit heures. Inès Delacroix n'en a encore jamais fait, alors elle veut franchir ce nouveau défi, mais cela a un coût. "Le transport en avion, les nuits d'hôtel, etc. Cela représente un budget assez conséquent," explique la nageuse qui estime les dépenses à environ 3.000 euros.

Inès Delacroix lance donc un appel aux sponsors pour financer ce défi et dans la natation ce n'est pas toujours simple constate la jeune sportive : "Il faut vraiment aller faire du porte à porte dans les entreprises. Quand on a un très haut niveau comme aux championnats d'Europe ou du monde, on a des primes mais moi, je n'en suis pas là." Inès Delacroix espère donc réussir à trouver les financements nécessaires pour pouvoir partir au Canada en juillet.

Pour l'aider, il est possible de la contacter sur Instagram ou par mail à cette adresse : ines.delacroix1@icloud.com.