Alpes-Maritimes, France

Elle l'a fait ! Charlotte Bonnet est championne d'Europe du 200m nage libre. Championne en titre sur la distance en petit bassin l'hiver dernier, la nageuse de l'Olympic Nice Natation a facilement empoché la médaille d'or en grand bassin. En tête dès la première coulée, Bonnet a largué la concurrence dans le dernier 50 mètres.

La protégée de Fabrice Pellerin avait fait de cette médaille d'or un objectif non discutable. "Chacha" a survolé la finale en s'imposant en 1 minute 54 secondes 95 centimes. Déjà sur la plus haute marche du podium avec le relais 4x100m nage libre, la Niçoise engrange une nouvelle breloque du plus beau métal.

Charlotte Bonnet était en tête dès le début de la course © Maxppp - .

Son compagnon lui aussi champion d'Europe !

Quelques minutes après sa course, Charlotte Bonnet a pu voir son compagnon l'imiter. Le Suisse Jérémy Desplanches, qui s'entraîne à Nice, a nagé le plus vite en finale du 200m 4 nages. Au micro de France Télévision, le Suisse a déclaré : "Voir Charlotte gagner m'a donné des ailes." Et ce n'est pas fini, puisque la nageuse niçoise est encore en lice sur le 100m et les relais tricolores.