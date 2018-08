Nantes, France

La Nantaise Floria Gueï court la finale du 400 mètres des championnats d'Europe d'athlétisme ce samedi soir à 20h20 à Berlin. Elle s'est qualifiée de justesse, au temps, mais elle y est. Et on espère évidemment la voir briller, comme il y a deux ans, quand elle a été sacrée vice-championne d'Europe de la distance et surtout, comme il y a quatre ans avec le relais 4x400 et cette remontée absolument folle en finale.

Une fusée dans la dernière ligne droite

Ce jour-là, Floria Gueï est la dernière relayeuse des Bleues. Quand elle prend le témoin, elle est à une bonne dizaine de mètres du trio de tête. Et puis, l'incroyable se produit : Floria revient. Une fusée dans la dernière ligne droite ! Elle double tout le monde. C'est l'or pour les Bleues !

À ce moment là, beaucoup espèrent qu'elle sera la nouvelle Marie-Josée Pérec. Lais elle a du mal à rééditer son exploit en individuel. Elle est quand même vice-championne d'Europe en 2016 et championne d'Europe en salle l'an dernier avant un été compliqué.

Qualifiée de justesse pour la finale

En septembre, elle décide de partir s’entraîner à Montpellier et de changer sa façon de courir pour, enfin, décrocher l'or sur le tour de piste et se faire plaisir. C'était son ambition pour Berlin mais ce sera sans doute compliqué puisque Floria Gueï s'est qualifiée de justesse pour la finale. En revanche, elle a une chance de médaille avec le relais, si elle y participe après sa finale. Relais dans lequel on retrouvera l'autre nantaise, Agnès Raharolahy. Elle tentera, elle, de décrocher son troisième titre européen. C'est à 21h50.