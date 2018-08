Alpes-Maritimes, France

Les Françaises du relais 4x100m nage libre sont grimpées sur la plus haute marche du podium, aux championnats d'Europe en grand bassin à Glasgow (Ecosse). Les tricolores se sont imposées en finale devant les Pays-Bas et le Danemark, en 3 minutes 34 secondes et 65 centièmes. Le premier succès d'un relais féminin français depuis 2004.

Troisième de la course après le premier relais de Marie Wattel, la Niçoise Charlotte Bonnet a repositionné le relais français en tête avant que Margaux Fabre et Béryl Gastaldello ne valident la victoire des Bleues. La sociétaire de l'Olympic Nice Natation avait décidé de faire l'impasse sur l'épreuve individuelle du 50m nage libre pour laquelle elle était qualifiée depuis sa victoire aux championnats de France.

La joie de nos championnes d’Europe Marie WATTEL, Charlotte BONNET, Margaux FABRE et Beryl GASTALDELLO après avoir fait résonné la Marseillaise 🥇🎉 Bravo à toutes, sans oublier Anouchka MARTIN et Assia TOUATI sans qui le relais n’aurait peut-être pas été qualifié ! #Glasgow2018pic.twitter.com/2pqal00bPE — FFN (@FFNatation) August 3, 2018

Le titre de championne d'Europe sur le 200m en tête

Charlotte Bonnet, qui participera a l'ensemble des relais français lors de ces championnats d'Europe, entend s'adjuger le titre dimanche sur la distance du 200m nage libre. Championne d'Europe en titre en petit bassin, la nageuse azuréenne souhaite confirmer sa bonne saison dans l'eau.