La Normande Maëva Danois entre en piste aux mondiaux de Londres

La championne de France Maëva Danois participe ce mercredi à 20h aux séries du 3000 mètres steeple des championnats du Monde à Londres. La licenciée de l'EA Mondeville - Hérouville a bien l'intention de ne pas être spectatrice de la course.

Qu'est-ce que cela représente pour vous de participer aux championnats du monde?

C'est déjà beaucoup de travail derrière pour arriver à ce niveau là. Forcément c'est une belle consécration. Cela représente un grand championnat donc on a pu bien travailler à l'entraînement pour préparer le mieux possible cette échéance. J'ai hâte de pouvoir concrétiser tout ça.

Il ne vous avait pas manqué grand chose pour participer aux J.O. de Rio l'an passé. Etre aux mondiaux, c'est une petite revanche quelque part?

Pas forcément. On va dire que de toute façon les Jeux, l'année dernière, cela aurait été du bonus. Oui, il m'a manqué peu de choses. La saison n'a pas été aussi belle que cette année mais non il n'y a pas vraiment de sentiments de revanche. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est dans la continuité de nos projets avec mon entraîneur. C'est surtout une belle récompense après une belle année où on avait placé pleins d'objectifs. Celui-ci ne rentrait pas forcément dans nos objectifs de saison donc c'est une belle surprise à la fois mais c'est dans la continuité de nos objectifs.

Quels sont vos objectifs pour cette compétition qui ne faisait pas partie initialement de vos objectifs?

Faire du mieux possible. Le but, ça va être de faire une belle série et pourquoi pas aller chercher mon record (9'40''19). je sais qu'on est pas mal de fille dans mes chronos donc le but va être d'en laisser le plus possible derrière moi.

Améliorer votre record est donc un de vos objectifs?

Forcément, avec ce que l'on fait à l'entraînement il n'y a que du positif. Ça laisse présager de bonnes choses au niveau chronométrique. Après, les courses de championnat, c'est toujours un peu particulier mais c'est sûr. Je ne vais pas courir pour faire marche arrière. Le but c'est de battre son record chaque année. Cette année, il y a eu de belles opportunités. La force monte en puissance, il n'y a plus qu'à.

C'est une fierté également de représenter la Normandie?

Ça me tient toujours à cœur de représenter la Normandie. Je suis licenciée là-bas depuis que je suis toute petite. C'est vraiment un honneur de la représenter aux championnats du monde.

En terme d'expérience et de gestion du stress de la compétition et des adversaires, vous attendez beaucoup de cette compétition?

Maintenant je pense ne plus être spectatrice de mes courses mais actrice. J'acquiers l'expérience au fil des années. L'année dernière, il y avait les championnats d'Europe à Amsterdam. Il y a certaines européennes que je vais retrouver aux mondiaux. Il y a aussi des expériences en diamond league donc les meilleures mondiales je vais les retrouver pareil sur ces championnats donc forcément l'expérience rentre en jeu. J'ai enchaîné pas mal de course cette année. Je ne dis pas que je suis au summum de mon expérience (rire), j'estime que j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup plus de confiance aussi à acquérir et ça viendra au fil des années. Mon projet, il s'étale encore au moins jusqu'en 2020. Cette année, les monde, c'est une belle opportunité pour avoir un tremplin sur les années à venir.

2020, on peut même parler de 2024 même si c'est encore loin?

Exactement. On va déjà prendre l'échéance de 2020 et après pourquoi pas bondir jusqu'en 2024, une belle échéance à Paris. Des J.O à domicile, c'est vrai qu'on y pense tous. On a tous envie d'y participer. On verra chaque chose en son temps.

En tout cas vous n'irez pas intimidé aux mondiaux

Non, j'ai vraiment l'envie de bien faire, d'être concentré sur moi-même. Le stress va venir petit à petit mais je sais que c'est une bonne source d'adrénaline et j'en ai besoin pour bien courir.