La Normandie, base arrière de l'équipe de France de judo

Comme chaque été, ou presque, l'équipe de France de judo prend ses quartiers au centre sportif de Normandie à Houlgate. Tantôt les garçons, tantôt les filles. Des générations de judokas français ont chuté sur le tatami de la station balnéaire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Jusqu'au 31 août, les féminines participent à un stage auxquelles sont conviées des athlètes étrangères (Japon, Brésil, Kosovo, Danemark, Hollande, Belgique, Pologne).

"C'est un passage obligatoire, affirme Frédérique Jossinet. La vice-présidente de France Judo a elle même usé son kimono, ici, à de nombreuses reprises durant sa carrière d’athlète de haut-niveau. On s'y sent bien. On est à chaque fois très heureux de revenir à Houlgate qui a vu passer les plus grands champions et championnes du judo français à des époques différentes." Ce que confirme aussi le patron de la fédération, Stéphane Nomis, lui aussi ancien membre de l'équipe de France : "c'est un très beau lieu d'entraînement. C'est presque un rite même de passer sur Houlgate."

Base arrière des JO de Paris 2024

Et la tradition n'est pas prête de se perdre. À deux ans des Jeux Olympiques, les judokas tricolores n'entendent pas déserter le lieu, par ailleurs en plein travaux de rénovation et d’agrandissement. "La Normandie a toujours été là, rappelle Stéphane Nomis, et on va répondre présent pour 2024. On continuera à venir. J'espère signer d'ici un mois un partenariat avec le président de la région pour définir comment vont se passer les deux prochaines années pour l'équipe de France à Houlgate." Des années qui seront évidemment décisives pour le clan tricolore dans l'optique des Jeux Olympique de Paris.

Préparation des championnats du monde

Mais d'ici là, à court terme, ce sont les prochaines échéances mondiales que préparent les Bleues. Comme leurs collègues masculins, les Françaises disputeront les championnats du monde du 6 au 13 octobre prochain à Tachkent en Ouzbékistan. C'est pour cela qu'elle participe à un stage avec des judokates d'autres pays. "Cela fait du bien de changer des partenaires qu'on a au quotidien", insiste la vice-championne olympique Amandine Buchard qui visera le titre mondial en -52 kg. "On peut encore aller chercher de l'adversité, de l'intensité dans les combats, explique Christophe Messina, le responsable des équipes de France féminines. Cela permet aussi de se confronter à d'autres styles de judo."

Les judokates tricolores s'attaqueront aussi, avant la fin de leur stage le 31 août, aux "fameuses" marches d'Houlgate qu'elles sont habituées à gravir. Une figure imposée quand l'équipe de France s'entraîne dans la station balnéaire. Une découverte pour les sportives étrangères qui se mesureront pour la première fois à elles sur leur route vers les championnats du monde. Il faut en monter 140. Et les grimper plusieurs fois !