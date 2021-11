La paire poitevine Lebesson-Yuan éliminée en quart de finale des mondiaux de tennis de table

Le Niortais Emmanuel Lebesson et la pensionnaire du TACC 86 Jia Nan Yuan ont été éliminés en quart de finale des mondiaux de tennis de table à Houston (Etats-Unis), ce samedi 27 novembre, dans l'épreuve du double mixte. Il n'y a plus aucun français en lice dans la compétition.

Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan étaient tête de série numéro deux des Mondiaux de tennis de table.

Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan ne réussiront pas à enchaîner demi-finales des Jeux Olympiques et Mondiaux. Têtes de série numéro deux, le Niortais et la pongiste licenciée au TACC 86 à Poitiers ont été éliminés en quart de finale ce samedi 28 novembre dans l'épreuve du double mixte.

Ils ont été défaits par le Chinois Lin Gaoyuan et l'Américaine Lily Zhang (1-3 : 9-11, 11-9, 7-11, 7-11). Une paire associée spécialement pour les Mondiaux de Houston aux Etats-Unis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il n'y a plus de Français en lice dans la compétition, qui doit s'achever ce lundi. Jia Nan Yuan a été éliminée en huitièmes de finale du simple dames ce vendredi par la Chinoise Manyu Wang (1-4). Emmanuel Lebesson s'est arrêté au même stade en double masculin où il était associé à Alexandre Cassin, face à Lin Gaoyuan-Liang Jingkun (0-3). En simple, le Niortais a été défait en 16ème de finale face à Zhendong Fan (0-4).