La para-judoka orléanaise Sandrine Martinet envisage de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024

En visite à l'US Orléans Judo Jujitsu ce mercredi, Sandrine Martinet a annoncé finalement réfléchir à sa participation aux Jeux Paralympiques 2024 à Paris. La para-judoka licenciée dans le club et médaillée d'argent aux derniers Jeux de Tokyo en catégorie moins de 48 kg, avait pourtant annoncé en août que ce serait ses derniers Jeux paralympiques. "J'essaie de construire ce projet-là avec le club et la fédération, mais également mes proches parce que cela engage tout le monde, d'autant plus que c'est un projet très spécifique et à réellement personnaliser", glisse l'athlète de 38 ans.

Sandrine Martinet réfléchit à participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. © Radio France - Adeline Divoux

Pour l'instant, Sandrine Martinet profite de l'après Jeux "pour rencontrer plein de gens, découvrir plein de choses et pour essayer de continuer de passer ce message d'inclusion et de performance". Elle se dit même pleine d'énergie pour partir vers de nouvelles aventures : "créer différents projets au sein de l'US Orléans, développer le para-judo et le sport santé."

