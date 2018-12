La patinoire de l'île Lacroix à Rouen fait peau neuve

Rouen, France

La patinoire commençait à vieillir. Depuis 1992 l'équipement sportif n'avait subi aucun travaux. Cette rénovation d'une durée de 17 mois, qui débute en février 2019, était donc nécessaire. "Il y avait la nécessité de remettre en conformité les vestiaires d'un point de vue hygiène et sanitaire, de remettre la conformité thermique et _la conformité sécurité incendie_. Des enjeux majeurs comme pour un bâtiment neuf", précise Patrice Dillet, l'architecte en charge du projet. Au total, c'est une surface de 700 m2 qui va mettre créée.

329 places supplémentaires

Les travaux les plus lourds se dérouleront d'avril à septembre 2019, cela concernera les vestiaires. Suivront ensuite des travaux d'extension pour augmenter le nombre de places destiné au public. "Il y a eu un programme qui définissait une jauge à 350 places, mais nous n'avons pu en faire que 329 parce que les sites est très exigu", témoigne Patrice Dillet, l'architecte en charge du projet.

Ces nouvelles places ne seront pas uniquement dans les gradins. Sept loges supplémentaires et un nouvel espace VIP verront également le jour.

La comparaison entre la patinoire actuelle et sa nouvelle forme après 17 mois de travaux. - OCTANT Architecture

Des bénéfices financiers pour le RHE

Au total quatre clubs sportifs (Rouen hockey élite, Rouen Olympic club, l’Espar et le Club de hockey amateur de Rouen) utilisent cette patinoire qui est fréquentée par près de 250 000 personnes chaque année.

Pour Guy Fournier, le manager général des Dragons de Rouen, cette rénovation arrive à point nommé : "On a énormément de demande au niveau du public, on joue beaucoup de matchs à guichet fermé. Et puis c'est également au niveau des entreprises. Nous avons beaucoup de demandes pour ce qui du VIP. Cet agrandissement va donc nous permettre de générer des recettes privées complémentaires"

Plus de 9 millions d'euros

L'ensemble des travaux coûtera 9,2 millions d'euros. Une somme répartié entre la région, le département de Seine Maritime, la métropole, et la ville de Rouen.