La pelote basque conserve le statut de "sport de haut niveau"

La ministre déléguée aux Sports a annoncé ce dimanche que la pelote basque conservait son statut de "sport de haut niveau" et les financements qui vont avec. Un soulagement pour ses pratiquants et la Fédération française à moins d'un an des Championnats du monde à Biarritz.

Les pilotaris et leurs dirigeants ont senti le vent du boulet. Menacée de perdre son statut de "sport de haut niveau", la pelote basque a finalement réussi à le conserver. La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu l'a annoncé ce dimanche 12 décembre. Un soulagement pour la Fédération française (FFPB) en pleine préparation des Championnats du monde à Biarritz (octobre 2022).

Une source importante de financement

Le renouvellement du statut de "sport de haut niveau", attribué par le Ministère pour quatre ans, est une véritable bouffée d'oxygène. "C'est important parce que cela définit des budgets, des moyens financiers", reconnait Lilou Echeverria, le président de la Fédération. La subvention s'élève à 171.400 euros pour la FFBP.

C'est notamment une ressource importante pour le financement des pôles espoirs de Bayonne, Toulouse et La Réunion, ainsi que les centres d'entraînement de Pau et Bordeaux et leurs éducateurs.

Un statut crucial pour les pelotaris

Un statut également crucial pour les 210 pelotaris sportifs de haut niveau. Il leur octroie notamment des avantages et des aménagements lorsqu'ils passent des concours et permet de passer des conventions avec les employeurs pour leur permettre de suivre une préparation sportive intensive tout en exerçant leur métier.

"Cette aide va nous permettre de fonctionner normalement au moins jusque fin octobre 2022", se félicite Lilou Echeverria. Sans le statut, la préparation des Championnats du monde à Biarritz dans 10 mois aurait été "beaucoup plus compliquée". L'équipe de France va pouvoir aborder plus sereinement cette échéance importante. Elle doit en effet défendre à domicile son statut de meilleure nation lors des précédents Mondiaux à Barcelone en octobre 2018.

La pelote ne remplissait plus les critères

Un résultat qui n'avait pas permis à la pelote basque française de conserver automatiquement son statut. Le "haut niveau" est en effet accordé automatiquement aux sports olympiques et paralympiques. Pour les autres disciplines, dont la pelote, il est révisé tous les 4 ans, à chaque fin d'olympiade selon des critères d'universalité et de résultats. Ces critères ont été modifiés il y a 2 ans, juste avant la fin de la précédente olympiade (2016-2020), et la pelote basque ne les remplissait plus.

L'avis rendu l'été dernier par l'Agence Nationale du Sport (ANS) n'était donc pas très encourageant pour la Fédération française qui risquait de perdre le statut acquis sans discontinuité depuis 1983. Mais, la décision finale revient à la ministre déléguée aux Sports. Il semblerait, reconnait Lilou Echeverria, que "grâce à l'aide de personnes qui nous ont soutenu et aidé", la balance ait finalement penché du bon côté.