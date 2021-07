La pelote basque pourrait ne plus être reconnue comme sport de haut niveau

La pelote va-t-elle perdre sa reconnaissance de haut niveau ? La menace est bien réelle, et pourrait avoir des conséquences dans le développement de toutes ses disciplines. Cette semaine, le sénateur Max Brisson a interpellé la secrétaire d'état chargée de l'éducation prioritaire sur ce risque.

La pelote est reconnue sport de haut niveau depuis 1983, mais l'agence nationale du sport, instance créée en 2019, a modifié les critères d'attribution pour obtenir cette reconnaissance. Elle met désormais en avant deux critères principales :

être discipline olympique

ou bien être présent dans 30 nations au moins (pour chacune des disciplines).

Or la pelote basque ne remplit ni l'un ni l'autre de ces critères, et pourrait donc automatiquement perdre le label.

Les centres d'entraînement menacés

Au delà du symbole, les conséquences sont avant tout financières, puisque cette reconnaissance entraîne des subventions : 171 400 euros dans le cas de la fédération française de pelote. Des aides capitales, notamment pour faire vivre les centres d'entrainement comme les pôles espoirs.

Elle donne par ailleurs accès à des droits pour les sportifs qui disposent de ce statut, et notamment des contrats d'insertion professionnelle avec du temps dégagé pour s'entraîner. Au sein de la fédération de pelote, ils sont 210 sportifs de haut niveau, dont 47 classés dans l'élite.

"Un élément important pour l'identité et la culture"

La fédération, qui met à avant l'aspect patrimonial et culturel de la pelote, ne souhaite évidemment pas cette perte qui pourrait fragiliser son avenir professionnel. Elle a récemment été reçue par l'agence nationale du sport, qui a entendu ses inquiétudes, et espère obtenir gain de cause.

Rien n'est encore décidé, car l'ANS ne donne qu'un avis technique : c'est la ministre des sports qui tranchera in fine, à la fin de l'année. Dans sa réponse à la question posée par Max Brisson, la secrétaire d'état à l'éducation prioritaire dit "mesurer l'inquiétude de la FFPB" et reconnaît que la pelote basque "constitue un élément important pour l'identité et la culture de ce territoire, et pour le rayonnement de la France".