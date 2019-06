La pelote basque s'offre un circuit élite sur tous les frontons du grand sud-ouest

Des parties de pelote avec les meilleurs dans chaque spécialité: c'est le pelote Tour. Il réunit les 12 meilleurs de chaque spécialité en main nue, pala hommes et femmes, cesta punta et pala corta. De Brive à St Jean de Luz, le circuit compte neuf étapes de juin à décembre.

Saint-Jean-de-Luz, France

Des parties de pelote à Brive, Agen ou Toulouse, avec les meilleurs de chaque spécialité : c'est le pelote Tour. Ce circuit pro est lancé par la licence privée "Pelote Passion" associée à la FFPB. La Fédération Française de Pelote Basque désigne les 12 meilleurs joueurs de chaque catégorie, main nue, cesta punta, pala et pala corta. Des points sont attribués à chaque étape, comme pour le tennis, et les joueurs sont classés.

Développer la pelote

Toutes les parties se joueront en mur à gauche © Radio France - Bixente Vrignon

L'ambition est de développer la pelote au-delà des frontières du Pays Basque. Au Haillan, à Bordeaux, à Brive, ou à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse, on trouve de vrais murs à gauche, des équipements sous-utilisés en compétition. En même temps, la pelote basque qui a échoué à devenir sport olympique cherche à se développer, être plus visible.

Pour le dirigeant de "Pelote Passion", le landais Christophe Dardy, lui-même ancien pilotari, on peut organiser des parties avec 300 ou même 500 entrées payantes, loin du Pays Basque, dans le grand Sud-Ouest : "ce sont des endroits où il y a un public qui aime la pelote. Quand il y a des événements, il y a du monde, et si on leur propose de la qualité et des parties avec de la visibilité, je crois qu'il y aura du monde".

Cinq spécialités différentes

Toutes les parties se joueront en mur à gauche. Cinq spécialités sont retenues : la main nue qui est le jeu de base, et la pala masculine et féminine, disciplines les plus pratiquées en loisirs, au Pays Basque et dans le Sud-Ouest. Les organisateurs ont ajouté deux jeux plus spectaculaires, la cesta punta en un contre un, et la pala corta. Cependant, chaque ville étape n'accueillera que trois épreuves parmi ces cinq. Un classement par point définira qui aura gagné le droit de disputer les phases finales en décembre à Pau.

La cesta punta sera pratiquée en individuel © Radio France - Valérie Menut

Le circuit du Pelote Tour