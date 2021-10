VIDÉO ─ La performance du Souletin Beñat Marmissolle qui décroche la 3e place de la Diagonale des Fous

23 heures, 45 minutes et 54 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu à l'ultra-traileur de Tardets, Beñat Marmissolle, pour terminer la célèbre course de La Réunion, la Diagonale des Fous. Un chrono qui lui permet de monter sur la troisième place de l'une des épreuves les plus dures du monde, avec ses 160 km de distance et ses 9.400m de dénivelé positif,

"C’était très difficile, dans des conditions climatiques que je ne connaissais pas, mais je me suis battu jusqu’au bout. Cette course, c’est un pur bonheur. Je ne pensais pas la faire et finalement un jour l’occasion s’est présentée", a expliqué le Souletin au micro de La Première, une fois la ligne passée à Saint-Denis.

"Une île merveilleuse"

"Un immense merci à tous les Réunionnais, ils donnent une patate... vous êtes top !" A ajouté le Tardetsien qui, une fois la médaille de bronze remise, s'est agenouillé pour embrasser le sol. "Pour moi, c'est une forme de respect pour vous tous, pour cette île que je ne connaissais pas. Vous avez vraiment une île merveilleuse, préservez ce joyaux".

La Diagonale des Fous cette saison a été remportée par un duo : Ludovic Pommeret et Daniel Jung, qui ont passé la ligne bras dessus bras dessous en 23 heures, 2 minutes et 26 secondes. Beñat Marmissolle complète le podium, avec près de trois quarts d’heure plus tard.