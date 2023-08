La Perpignanaise Nawal Meniker à quelques centimètres des JO de Paris

Ce vendredi 25 août c'est le jour J pour Nawal Meniker qui débute son concours du saut en hauteur aux championnats du monde d'athlétisme de Budapest (Hongrie).

C'est l'histoire d'une résurrection. Considérée à ses débuts comme une pépite de l'athlétisme français (double championne de France en salle en 2014 et 2015), la sauteuse en hauteur Nawal Meniker a vu par la suite sa carrière patiner. Blessures à répétition, résultats décevants : le passage à vide dure cinq longues années, entre 2017 et 2022. "Ça a été vraiment très dur à vivre" confie-t-elle aujourd'hui. "Je suis passé de l'élite... à plus rien quasiment du jour au lendemain. Mais au fond de moi j'y croyais toujours et je me suis toujours battue car je savais que j'étais capable de rebondir". A l'époque même sa famille commence à douter. "Je pensais qu'elle allait abandonner" souffle Djema Atamena, sa mère. "Quand j'ai vu qu'elle s'accrochait, je me suis dit qu'elle était beaucoup plus forte mentalement que ce que j'imaginais. Elle peut être fière d'elle".

C'est une rupture sentimentale qui provoque le déclic, avec l'envie de tout reprendre à zéro. En 2022, elle s'envole à El Paso au Texas pour s'entrainer avec Mickaël Hanany, l'actuel recordman de France de la hauteur (2m34). "J'ai découvert là-bas de nouvelles méthodes et un entrainement différent, beaucoup plus dur. On travaille en groupe avec beaucoup d'émulation alors qu'en France j'étais beaucoup plus seule" explique celle qui est toujours licenciée au CA Montreuil 93. "J'ai vite senti que je devenais plus forte physiquement. Il y avait quelque chose en moi qui montait et qui ne demandait qu'à s'exprimer en compétition".

Les Jeux, "le rêve d'une vie"

Les résultats, spectaculaires, ne se font pas attendre. Dès l'hiver dernier, elle bat régulièrement son propre record, jusqu'à effacer fin avril une barre à 1m93. De quoi rêver de plus en plus sérieusement aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. "J'ai toujours eu énormément d'admiration pour la sauteuse croate Blanka Vlasic. C'était mon idole et je voulais tout faire comme elle. A partir de là mon objectif a été de participer aux Jeux Olympiques. Et là des Jeux à Paris, pour moi c'est incroyable. C'est le rêve d'une vie et je sais que j'y serais. Je veux y être !"

Fin juillet, aux championnats de France à Albi, la Catalane a décroché une médaille d'argent avec une barre à 1m87. Mais au vu de ses performances récentes, Nawal Meniker peut raisonnablement espérer participer aux prochains Jeux via le classement mondial de la hauteur. Quant aux minimas pour une qualification directe, ils ont été fixés à 1m97, soit la hauteur du record de France. Une barre qui ne l'effraie pas le moins du monde : "Je ne peux pas vous dire quand mais je sais que j'y arriverai..."