La Picarde Lilou Wadoux rentre dans l'histoire de la course automobile

En course automobile, la Picarde Lilou Wadoux rentre dans l'histoire de son sport ! L'Amiénoise de 22 ans est devenue samedi dans la Sarthe la première pilote féminine à remporter le championnat mondial d'endurance, aux 6 Heures de Spa-Francorchamps. C'est le dernier tour d'échauffement avant les 24H du Mans en juin.

"Donner envie à d'autres femmes d'y aller aussi"

"Cela fait forcément un bout d'histoire ; j'espère que cela va donner envie à d'autres femmes d'y aller aussi. On est toutes capables de faire la même chose", a déclaré Lilou Wadoux, juste après sa course à nos collègues de France Bleu Maine.

En 2022, la jeune Picarde s'était notamment fait remarquer en étant la plus jeune conductrice aux 24 H du Mans. Auprès de France Bleu Picardie, son patron Philippe Sinault chez Richard Mille Racing s'était montré très visionnaire : "On mise sur Lilou parce qu'elle a un tel potentiel : si demain une fille doit briller au plus haut niveau en endurance, elle a tout pour être éligible."