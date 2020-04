Ski-alpinisme : la Pierra Menta est sauvée !

Annulée une semaine avant le départ en mars dernier à cause du Coronavirus, la mythique course de ski alpinisme d'Arêches-Beaufort en Savoie était en grand danger financièrement. Il y aura bien une édition l'an prochain - le 10 mars 2021 - et encore plus au top !

Dix jours avant le confinement général, le 5 mars dernier, les organisateurs de la Pierra Menta avaient pris les devants en frustrant près de 600 coureurs inscrits à quelques jours du départ. Une annulation revenait à faire une croix sur un budget de 400.000 euros dont plus de la moitié - 250.000 euros - est financée par les inscriptions. Sébastien Blanc, le président du comité d'organisation, ne cachait pas alors "son inquiétude pour l'avenir même de la course."

"On va s'en sortir. A condition que le Coronavirus ne revienne pas tous les ans." - Sébastien Blanc organisateur

Le déficit ne sera pas catastrophique

Aujourd'hui les nouvelles sont bonnes. "On va perdre de l'argent mais on va s'en sortir. A condition que le Coronavirus ne revienne pas tous les ans !" La grosse bouffée d'oxygène vient d'une disposition du gouvernement. Toutes les réservations de locations d'hébergement, payées après le premier mars, peuvent être gelées sous forme d'avoir à consommer avant 18 mois. Du coup, ces hébergements payés par l'organisation ne seront pas à rembourser. "Les hébergeurs ont fait des efforts."

Les institutions suivent : ville, département et "la Région qui ne devrait pas tarder, on l'espère." Et les sponsors privés aussi ont mis la main à la pâte pour sauver la Pierra Menta. Sébastien Blanc a aussi apprécié le geste de certains participants "très généreux" qui ont fait des dons pour aider l'organisation. "On a remboursé 92 % du prix des inscriptions qui était de 1200 euros pour deux personnes en pension complète."

10.000 mètres de dénivelé © Maxppp - Maxppp

L'édition 2021 de la Pierra Menta devrait être très relevée

L'autre très bonne nouvelle concerne la fin de la "guerre" entre les principales courses. Les deux instances phares du ski alpinisme ont décidé de s'entendre et de cesser la concurrence qui avait abouti en 2019 à ce que le championnat du monde se déroule en même temps, le même week-end, que la Pierra Menta. "Ce couac" appartient au passé désormais.

Il faut dire qu'avec l'annulation de toutes les courses à cause du Coronavirus, l'heure est à l'union sacrée pour sauver le sport. La Fédération Internationale de Ski Alpinisme et La Grande Course - qui organise les compétitions traditionnelles de longue distance - vont harmoniser les calendriers. Sébastien Blanc est là aussi soulagé : "Cela va dans le bon sens, c'est la fin de cette guéguerre stérile. Et c'est encourageant pour nous tous, pour le sport et pour les athlètes."

Les prochains championnats du monde de ski alpinisme vont se dérouler en Andorre à partir du 28 février 2021 et vont se terminer par les épreuves de sprint. Ce qui va permettre aux athlètes de venir se confronter aux longues distances de la Pierra Menta.

La 35e édition de la Pierra Menta est programmée pour le 10 mars 2021.

La Pierra Menta va compter pour le championnat du monde longue distance par équipe. Le titre de champion du monde par équipe sera décerné à l'issue de cette édition 2021. Compétition qui va tourner chaque année dans les différentes courses mythiques. De quoi motiver encore plus les stars de la discipline, Kilian Jornet ou François D'Haene. " Les stars et aussi les très bons amateurs qui sont très nombreux ! C'est excellent pour le niveau de la compétition et pour la médiatisation aussi." savoure Sébastien Blanc qui imagine aussi l'engouement des 400 bénévoles "après cette triste année 2020. On va repartir au top !"

Pierra Menta (Beaufortain) © Radio France - Bleuette Dupin