La piscine de la Ganterie à Poitiers fait peau neuve

Poitiers, France

La piscine de la Ganterie est à sec ces jours-ci. Le bassin olympique est en pleine rénovation. L'agglomération de Grand Poitiers entend ainsi remettre aux normes le bassin et le moderniser. Un projet qui coûtera à terme près de 6.6 millions d'euros. Le nouveau bassin olympique sera basé sur le "modèle nordique". Ce sont des bassins à ciel ouvert et chauffés que l'on retrouve par exemple en Norvège. L'eau sera constamment maintenu à 27°C y compris l'hiver.

Ouverture en septembre prochain

Ce modèle a été mis en avant pour une exigence sanitaire. Une piscine en extérieure est normalement plus hygiénique. De plus, la piscine sera selon les termes d'Alain Claeys (maire de Poitiers) : "Conforme aux exigences environnementales d'aujourd'hui". Le système de chauffage du bassin sera ainsi relié à l'usine d'incinération des Couronneries.

Enfin il y aura aussi la construction de près de 1.000 places pour le public sous forme de gradins. L'objectif de ce nouveau bassin sera d’accueillir à terme des compétitions de plus en plus nombreuses et prestigieuses, comme par exemple des courses nationales.

Le nouveau bassin devrait être livré en septembre prochain pour la rentrée des classes et la reprise des entraînements de clubs.