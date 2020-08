La piste d'athlétisme de Carpentras enfin homologuée par la fédération après des malfaçons

C'est le bout du tunnel pour le club d'athlétisme de Carpentras. La piste du stade Sedaine a enfin reçu l'homologation de la fédération française. Il a fallu attendre près de trois ans, après des malfaçons relevées en 2017. Les travaux à l’époque avaient coûté 200.000 euros à la mairie.

"Il y avait des problèmes de traçage sur la piste qui étaient décalés d'un cm. Et admettons qu'il y ait un record sur la piste, si ce n'est pas homologué, il n'y a pas de record" - Eric Fagot, le président du club

La ville a dû faire appel à un nouveau géomètre pour que les rectifications soient faites sur le stade Sedaine. "Il y avait des problèmes de traçage sur la piste qui étaient décalés d'un cm. Et admettons qu'il y ait un record sur la piste, si ce n'est pas homologué, il n'y a pas de record", explique Eric Fagot, le président de l'UAC. Aujourd’hui, c’est le soulagement pour le club d’athlétisme de Carpentras, qui va enfin pouvoir organiser des compétitions d'envergure régionale.

Le feu vert de la fédération française d'athlétisme permet au club d'ouvrir ses horizons. De quoi redonner le sourire à Sébastien Cros, le manager du club : "Cette homologation va nous permettre d'accueillir toutes les épreuves de niveau régional et nos camarades des autres clubs. C'est une piste de six couloirs, on peut tout faire dessus : des relais, des lancers, des sauts, des courses, etc. "

Des compétitions régionales qui accueilleront jusqu'à 500 personnes

Ces compétitions d’envergure régional permette de relancer une dynamique. Le club compte 260 licenciés, et ça commence dès 4 ans. "Ils aiment ce qu'ils ont vu à la télé, le saut à la perche, le sprint, la course reine et le lancer de javelot, parce que ça va loin. Au club, ils touchent à tout au début avant de se spécialiser", explique le président.

Ces compétitions pourront accueillir jusqu'à 500 personnes au stade Sedaine de Carpentras.