VIDÉO : la piste d'Ernée se refait une beauté en vue du prochain motocross des Nations

Dix jours de travaux pendant lesquels les tracteurs et les pelleteuses se sont activées sur le célèbre circuit de motocross d'Ernée. Une piste plus longue et plus moderne grâce notamment au travail d'un homme, Cédric Lucas. Profession : traceur. C'est donc lui, avec l'aide des dirigeants du motoclub d'Ernée, qui a permis de transformer la piste.

En fin de semaine dernière, deux pilotes chevronnés sont venus tester la nouvelle piste : Mickaël Pichon, double champion du Monde de la discipline et son fils Zachary (19 ans), un futur champion sûrement.

Cette piste d'Ernée si particulière à flanc de colline. © Radio France - Gildas Menguy

Ces travaux ont été effectués en vue du Motocross des Nations qui doit se disputer à Ernée fin septembre. Pour l'instant, les organisateurs font comme si l'événement était maintenu et attendent de voir comment la situation sanitaire mondiale et nationale va évoluer. Pas facile pour le président de l'organisation, Philippe Lecomte : "c'est la problématique de tous les organisateurs aujourd'hui. On suit les décisions gouvernementales. On n'a pas de réponse pour l'instant donc on continue de travailler. On attends mais on va devoir prendre une décision. On espère pouvoir organiser les Nations en septembre dans les meilleurs conditions mais si il faut annuler, on le fera. On est dans l'interrogation actuellement".

En temps normal, cet événement est susceptible de rassembler 30 000 spectateurs sur un week-end pour voir s'affronter les meilleurs pilotes de motocross du monde.