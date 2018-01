Poitiers, France

Ils sont plus de 1 200 a avoir participé hier à la 21e randonnée organisée par le club des Cyclotouristes poitevins. C'est moins que l'an passé quand 2 300 personnes s'étaient mobilisées. Pas étonnant pour Eric Chauveau, le président du club : "C'est une édition pluvieuse donc il y a moins de monde."

Effectivement, l'équipement des marcheurs n'était pas composé uniquement des traditionnelles chaussures de randonnée. Il fallait aussi prévoir un parapluie ou une capuche pour se protéger de la pluie.

Des passionnés de marche à pied

Parmi les passionnés, il y avait par exemple Véronique et Bernard, à qui 16 km de marche ne font pas peur : "On fait des randonnées tous les week-ends et, en moyenne, on parcourt entre 16 et 20 km." Pour eux, participer à la randonnée de Poitiers, avec ses parcours de 12 ou 16 km, c'est un week-end habituel.

Dans les groupes des marcheurs, il y a aussi Yvon. A 82 ans, ce Poitevin participe à sa sixième randonnée des Cyclotouristes. "Tous les ans, j'ai l'habitude de faire cette marche", explique-t-il. Chaque week-end, il parcourt 10 km, "pour entretenir ma forme".

Découvrir ou redécouvrir Poitiers

La randonnée est un sport, mais pas uniquement. Eric Chauveau explique que cette marche doit aussi permettre de découvrir ou redécouvrir la ville. "En posant les affiches samedi, je me suis rendu compte que moi aussi je découvrais encore des choses, alors que je connais bien Poitiers."

Et les marcheurs en ont bien profité, "c'est une belle ville", commente Yvon. Même sous la pluie.