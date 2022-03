La plus longue course à pied nature du Loiret se court ce week-end à Ardon

La 7e édition de l'Ard Trail se déroule ce samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 dans le Loiret à Ardon. Une course nature en Sologne qui rassemble les amoureux de sport dans la bonne humeur avec des distances de 1,5km à 50km.

De la course à pied pour tous

L'évènement est organisé par le comité des fêtes d'Ardon avec l'objectif de dynamiser la commune. Pour cette édition 2022, la présidente Gwenaëlle Raigneau espère revoir du monde à Ardon. L'année dernière, la course a été annulée à cause de la crise sanitaire. La distance reine sera le 50 kilomètres mais il y aura aussi un 34km, un 21km, un 12km et un 5km chronométrés. Les parcours ne proposeront pas beaucoup de dénivelé mais plusieurs spécificités explique Gwenaëlle Raigneau. "Il y a environ 100m de dénivelé maximum sur chaque course donc les coureurs ne viennent pas pour ça. Mais ils trouveront des grands chemins de forêt, des monotraces et même du hors trace sur certains parcours. Il y a des passages sur des propriétés privées." Entre 6 et 10 propriétaires ouvrent leur terrain spécialement pour les courses.

Un évènement association loi 1901 qui n'a aucune volonté à faire de bénéfice, simplement faire bouger la commune. 1 euro de chaque dossard sera reversé à l'association Le rire médecin.

Passage sur un camp militaire

Ce qui fait la force de l'évènement c'est la boue puisque chaque année, la météo est capricieuse et les coureurs finissent souvent avec des affaires sales. Cette année, il y aura aussi un passage très attendu raconte Gwenaëlle Raigneau. "Nous avons la chance d'avoir une autorisation de passer sur un camp militaire. Il y aura donc des passages dans des sablières, c'est assez unique pour le coup."

De la boue, du sable et de l'eau attendent les participants - Ard Trail

L'esprit trail

Pour assurer la bonne organisation du week-end, plus de 100 bénévoles vont participer pour accueillir, encourager, diriger les centaines de coureurs. "L'esprit trail" devrait être au rendez-vous pour l'Ard Trail confirme la présidente du comité des fêtes d'Ardon. "Les gens ne viennent pas pour battre un record mais plus pour s'amuser et prendre du plaisir en famille ou entre amis. Chacun prend le temps de capturer l'instant avec des photos par exemple quand ils sont dans la boue ou au milieu du lac." Car dans les derniers kilomètres, un passage d'eau se présentera aux participants. Ils auront le choix de se mouiller ou de contourner selon l'envie.

Le week-end de sport commencera dès le samedi soir à 19h30 avec une course nocturne sans classement de 12km au milieu des bois sur le camp militaire. Le dimanche, les autres courses rythmeront la journée avec le départ du 50km à 8 heures. C'est aussi la plus longue distance du département. Les derniers coureurs sont attendus sur la ligne d'arrivée pour 15 heures dans la bonne humeur et le partage. Il y aura aussi de la marche nordique et des courses enfants.

Plus de 500 coureurs sont déjà inscrits sur les distances mais des dossards sont encore disponibles jusqu'à vendredi midi.