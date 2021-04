La Poitevine Yuna Jia Nan décroche son ticket pour les JO de Tokyo

Une Poitevine aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Il s'agit de la pongiste du TTACC 86, Yuan Jia Nan. À 35 ans, ça sera sa première participation. Elle a décroché son ticket pour le japon ce samedi 24 avril lors du tournoi européen TQ0 à Guimares au Portugal.

Une qualification compliquée

Le chemin de la qualification a été long pour Laure Le Mallet, son entraîneuse au TTACC 86. "C'est forcément une grande fierté puisque ça fait deux ans et demi qu'on est sur le projet. C'est un projet qui n'a pas été simple. _On a eu pas mal d'embûches_", explique-t-elle. Par deux fois, elle a raté la qualification auparavant, notamment à cause d'un manque de gestion des émotions. "Les joueurs jouent leur vie, il y a une part de confiance en soi qui est super importante et de gestions des émitions", précise l'entraîneuse. Et ça a fonctionné cette fois-ci au Portugal. Un nouveau challenge pour celle qui a déjà gagné cinq fois le championnat de France dame en simple. Yuan Jia Nan peut aussi se qualifier en double mixte avecEmmanuel Lebesson, grâce à leur classement au sein de la fédération internationale de tennis de table.

Pour le TTACC, la saison n'est pas terminée. Il reste deux matchs pour les play-off contre Etival les 18 et 22 mai prochain.