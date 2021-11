la pratique du skateboard séduit de plus en plus de filles à Saint-Étienne

C'est un phénomène qui prend de l'ampleur à Saint-Etienne. Popularisé au milieu des années 70, la "planche à roulettes" est devenue à la mode dans les années 90 aux États-Unis et en Europe et elle a toujours été ouverte aux femmes. Mais depuis quelques mois à Saint-Étienne les filles sont de plus en plus nombreuses à se lancer.

Une première inédite cette année à la School Yard Riders de Saint-Étienne

Pour la première fois cette année à la School Yard Rider, école de Skate de Saint-Etienne, dans le cours des 7-11 ans du samedi matin, il y avait plus de filles que de garçons. "Cela montre que notre apprentissage rassure et donne confiance se félicite Vincent Mermet, professeur de skateboard. Il y a un vrai phénomène autour du skate féminin ces dernières années et notamment via les réseaux sociaux et surtout Instagram. Il y a une culture féminine avec des codes propres à elles-mêmes".

J'ai l'impression de voler - Janice, 11 ans, skateuse

Le phénomène se vérifie au skatepark de Saint-Étienne où Janice, 11 ans, qui pratique depuis un an, travaille son équilibre sur le passage d'un obstacle : "Mon voisin m'a emmené à un stage et depuis je n'arrête pas d'en faire et j'adore ça. Quand j'en fais j'oublie tout et j'ai l'impression de voler". À quelques mètres de là Tess tente aussi de dompter sa planche à roulettes. La jeune adolescente fait déjà du tennis et de la boxe et pour le moment, les cours de skateboard, c'est à travers des stages pendant les vacances : "C'est devenu la mode et puisque tout le monde y arrivait j'ai essayé. Et ça marche. C'est assez simple quand on connaît les bases et après on découvre plein de choses. C'est une vraie sensation de liberté".

Mes enfants je les écoute et les observe - Sandra, maman d'une skateuse

Pendant les cours beaucoup de parents sont présents autour du Skatepark. Smartphone à la main Sandra n'arrête pas de filmer ses deux enfants passionnés de sports de glisse : "On s'est mis au surf cet été. L'hiver on va au ski et on s'est dit pourquoi pas le skate. Nous sommes une génération de parents qui sommes à l'écoute de nos enfants. Nous faisons moins de projection. J'ai voulu mettre ma fille à la danse et j'ai vu que ce n'était pas forcément son truc donc je fais en sorte qu'elle fasse un truc qui lui plait. Mes enfants je les écoute et je les observe".