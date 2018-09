La première Fête du sport, voulue par l'ancienne ministre Laura Flessel, est marquée par la vive polémique sur les moyens alloués au sport. Beaucoup d'acteurs regrettent également un projet mené sans concertation.

L'opération, qui se déroule de vendredi à dimanche, se veut un moment festif sur tout le territoire, via des initiations et des découvertes dans les gymnases, stades ou bases de loisirs, et sur les parvis des mairies. L'Objectif est de donner envie de bouger à ceux qui n'ont pas encore cédé aux passions de la course à pied, de la natation, du badminton ou encore de la marche nordique.

Une pétition du Comité olympique pour réclamer plus de moyens

Mais dès le départ, le président du comité olympique français (CNOSF), Denis Masseglia, a fait une mauvaise publicité à l'événement : pas de concertation, une période mal choisie - en septembre, les clubs et les villes sont déjà pris par leurs rentrées sportives - et un contexte budgétaire difficile pour le sport amateur. Sans compter que le CNOSF conduit déjà une opération similaire fin septembre, "Sentez-vous sport", après la "Journée olympique" du 23 juin. "J'ai toujours dit que la Fête du sport était inappropriée, parce que les clubs étaient en plein trouble, en plein désarroi par rapport à des mesures qui les touchaient de plein fouet" comme la suppression des emplois aidés, répète aujourd'hui Denis Masseglia. Du coup, le CNOSF lance la fête à sa manière ce vendredi, en lançant une pétition sur internet pour les moyens du sport.

Kévin Mayer "a peur pour l'avenir du sport français"

Kévin Mayer, détenteur du record du monde du décathlon, est sur la même ligne. "J'ai peur pour l'avenir du sport français", a déclaré le champion français ce vendredi sur France Inter, évoquant les coupes budgétaires de 30 millions d'euros infligées au ministère des Sports à partir de l'année prochaine. "J'ai toujours eu l'impression qu'on voulait des grands sportifs mais qu'on n'en donnait pas les moyens", a-t-il également déclaré. Il estime que cette baisse de moyens est "antinomique avec le fait d'avoir bataillé pendant tant d'années pour avoir les Jeux olympiques", qui seront organisés à Paris en 2024. Les réformes actuelles suscitent son inquiétude pour le futur : "J'ai peur d'une génération où il y aura toujours des sportifs de haut-niveau mais avec une densité qui baissera de 50%."